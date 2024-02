Von Trittenheim bis Traben-Trarbach Hochwasser an der Mosel: Wo es aktuell zu Straßensperrungen kommt (Fotos)

Laut dem Hochwasservorhersagezentrum Rheinland-Pfalz wurde am Pegel Trier die Meldehöhe von 600 Zentimeter in der vergangenen Nacht (8. auf 9. Februar) überschritten mit aktuell noch leicht steigender Tendenz. Hier wird ein Höchststand zwischen 650 und 670 Zentimentern erwartet, wobei derzeit noch nicht genau absehbar ist, wann der Höchststand erreicht wird. Je nachdem, wie viel es weiterhin regnet, ist am Samstag (10. Februar) oder Sonntag (11. Februar) ein weiterer geringfügiger Anstieg bis 700 Zentimeter nicht auszuschließen.