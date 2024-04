Tipps zur Elementarversicherung 2370 Adressen in Bernkastel-Wittlich sind von Hochwasser bedroht

Wasserschäden durch Unwetter sind auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich keine Seltenheit. Als im Juli 2021 über dem Westen Deutschlands enorme Regenmengen fielen, die zur schweren Katastrophe im Ahrtal führten, war auch die Lage im Kreis Bernkastel-Wittlich teilweise dramatisch. Neben der Mosel traten auch kleinere Flüsse wie Salm und Lieser über die Ufer und das Hochwasser richtete in zahlreichen Orten große Schäden an, wobei die Verbandsgemeinde Wittlich-Land und die Stadt Wittlich am heftigsten getroffen wurden.