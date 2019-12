Sitzung : Hochwasserschutz und Digitalisierung

Longkamp Die Erstellung eines örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes ist ein Thema in der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates Longkamp am Montag, 9. Dezember, um 19 Uhr im Rathaus Weitere Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Installation eines Sanierungsmanagements zur Umsetzung der energetischen Quatierskonzepte und die Interessensbekundung zur Teilnahme an dem Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises.