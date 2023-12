Best of 2023 Doc Caro hat geheiratet: Der Weg zur Liebe führte über Wittlich

Wittlich/Mülheim an der Ruhr · Es ist gerade ein bisschen stiller geworden um die sonst immer präsente Doc Caro. Sie hatte zuletzt etwas anderes zu tun, und zwar mit einem Piloten, der die Mosel-Region gut von oben kennt. Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2023.

30.12.2023 , 14:19 Uhr

Beim Sender VOX ist die Sendung „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ zu sehen. Dort zeigte die Ärztin auch ihren Partner. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Von Robert Märländer Stellv. Leiter Digital Desk

Vielleicht ist es irgendwo am Himmel über Wittlich passiert, vielleicht aber auch bei einer ganz anderen Gelegenheit. Wo genau Amors Pfeil das Paar getroffen hat, werden die Fans von Carola Holzner vielleicht nie so genau erfahren. Sicher ist nur, dass es im letzten Jahr gefunkt hat bei Doc Caro. Und nun ist sie den nächsten Schritt gegangen.