„Du bist mein Herz“ Doc Caro hat geheiratet: Der Weg zur Liebe führte über Wittlich

Den Mann an ihrer Seite hat sie selbst schon in diesem Herbst vorgestellt. Als ihre neue Sendung an den Start ging, war er gleich in der ersten Folge mit dabei. „Doc Caro - Jedes Leben zählt“ hieß das Fernseh-Format, in dem sie einmal mehr ihren Alltag als Notfallmedizinerin zeigte – und auch ein bisschen private Einblicke gegeben hat.