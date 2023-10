Hochzeitsmesse in Wittlich findet wieder statt So geht Heiraten heute: Nicht nur Gold - und nackte Tatsachen auf den Tisch

Wittlich/Trier/Bitburg · Lust aufs „Jaaaa!“-Sagen macht am Sonntag, 15. Oktober, die Hochzeitsmesse „Wedding Day“ in Wittlich. Mit 45 Ausstellern ist sie die größte ihrer Art in der Region Trier und Luxemburg. Wir haben vorab einige Aussteller gefragt, wie sich Braut und Bräutigam gerne schmücken und verwöhnen lassen – und an welcher Stelle es auch nackt sein darf.

08.10.2023, 10:00 Uhr

Elegant will die Braut von heute sein – dazu passt ein Kleid mit tiefem Rücken. Foto: Elena Matiash Photography

Von Ursula Bartz

Spitze, Silber und Seide in einer Liaison mit Glitzer, Gold und Glamour: Es ist Hochzeitszeit! Ja, sie hat immer Saison, der Trubel um den schönsten Tag im Leben. Schließlich kann die Vorbereitung nie früh genug beginnen. In Wittlich finden deshalb am Sonntag, 15. Oktober, alle Paare Inspirationen für ihren großen Tag. Wir haben im Vorfeld der Hochzeitsmesse „Wedding Day“ Aussteller nach den Trends für die Saison 2024 befragt.