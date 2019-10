Naturpark : Höfner soll Vorstandsposten übernehmen

Thalfang () Vera Höfner soll in den Vorstand des Vereins Naturpark Saar-Hunsrück rücken. Das schlägt der Kreisausschuss vor. Nötig wurde der Vorschlag des Ausschusses, weil der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf, Marc Hüllenkremer, aus dem Vorstand des Vereins nach seiner Versetzung in den Ruhestand ausgeschieden ist.

