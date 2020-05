Glaube : Hörfunkgottesdienst an Pfingsten vom Team der Marienburg

Hörfunkgottesdienst an Pfingsten vom Team der Marienburg

Bullay Der Radiosender SWR 4 überträgt am Pfingstsonntag, 31. Mai, von 10.05 bis 11 Uhr einen Hörfunkgottesdienst von der Jugendbildungsstätte Marienburg bei Bullay.

Jugendpfarrer Jan Lehmann und viele Ehrenamtliche feiern seit Beginn der Corona-Pandemie jeden Sonntag Telefongottesdienste: Mehrere hundert Menschen schalten sich von zu Hause in den Gottesdienst ein. Diese neue Form des gemeinsamen Betens, die Menschen an verschiedenen Orten über eine räumliche Distanz hinweg miteinander vereint, wird auch im Zentrum des Pfingstgottesdienstes stehen. Der Gottesdienst findet aufgrund der Corona-Pandemie daher ohne Gemeinde statt und ist nicht öffentlich. Alle Interessierten können an ihrem Radio mitfeiern.