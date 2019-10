Fest : Hoffest auf der Alpaka-Farm

Alpaka Farm. Foto: TV/Guido Stoffel

Kleinich-Emmeroth (red) Rund 20 Alpakas können die Besucher beim Hoffest der kleinen Alpaka-Farm in Kleinich-Emmeroth erleben. Das Fest findet am Sonntag, 20. Oktober, ab 11 Uhr statt. Am Markstand gibt es Produkte aus Alpakawolle, Bettdecken, Handschuhe, Socken und Wolle.

