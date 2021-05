Verkehr : Was misst der Laternen-Kasten in Bombogen?

Mancher Anwohner im Hofflürchen in Bombogen begrüßt die Maßnahme der Stadtverwaltung Wittlich zur Geschwindigkeitsmessung. Foto: Jürgen Teusch

Wittlich-Bombogen In Wittlich-Bombogen hängt ein ominöses Messgerät an einem Pfahl. Was wird dort erfasst und welche Daten speichert es?