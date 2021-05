Jugend musiziert : Zwei Bundespreise gehen in den Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Die Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich meldet einen großen Erfolg ihrer Schüler beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Bundesebene. Auf Grund der Corona-Pandemie musste nach dem Regional- und Landeswettbewerb auch der Bundeswettbewerb, der in Bremen und Bremerhaven stattfinden sollte, digital durchgeführt werden.

Der 13-jährige Kiano Bauer aus Gipperath erreichte unter 37 Teilnehmern in seiner Altersgruppe im Fach Trompete Solo einen sehr guten dritten Platz. Dies gelang auch Ruben Süß (19) aus Wittlich in der Kategorie Saxophon Solo. Er hatte zehn Mitbewerber. Jakob Werle (14) aus Hetzerath komplettierte die beachtlichen Ergebnisse mit dem Prädikat „mit sehr großem Erfolg teilgenommen“ in der Kategorie Klarinette Solo. In Jakobs Altersgruppe spielten 32 junge Mitbewerber. Die jungen Musiker sind alle in Musikvereinen im Landkreis aktiv. Die Erfolge belegen, so schreibt die Kreisverwaltung hohe Ausbildungsqualität an der Musikschule des Kreises.