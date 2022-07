Brauchtum : Viele sagen: „Endlich wieder Morbacher Kirmes!“

Morbach So viele Besucher wie schon lange nicht mehr genießen in diesem Jahr den Rundgang um die Morbacher Pfarrkirche St. Anna mit Musik­bühnen, Karussells und Kirmes­buden.

„Endlich wieder Kirmes.“ Kaum ein Satz ist an diesem Wochenende in Morbach öfter ausgesprochen und gehört worden als dieser. Denn nach zwei Jahren Kirmes­pause aufgrund der Corona-­Pandemie haben sich an diesem Wochenende Tausende Besucher auf der Morbacher Kirmes amüsiert. Lediglich kleine Varianten waren in den beiden Vorjahren ausgerichtet worden, um wenigstens den Kindern ein wenig Spaß und Karussellfahrten zu ermöglichen. „Ich hoffe, dass der Charme der Kirmes wieder alle erreicht und ausgelassenes Feiern möglich ist“, sagt Ortsvorsteher Georg Schuh, der am Freitagabend das 187. Morbacher Kirchweihfest eröffnet und sechs Schläge braucht, um symbolisch das erste Fass anzuzapfen.

Und schon früh schlendern am Freitagabend viele Besucher über den Rundgang um die Morbacher Pfarrkirche St. Anna, auf der die Karussells, Buden und Getränke­stände der Vereine ein harmonisches Bild bieten, sagt der Schausteller Werner Weeber. Die Atmosphäre sei es, die die Morbacher Kirmes prägt. „Hier kannst Du rundlaufen, an jeder Ecke erlebst Du was Besonderes“, sagt er. Immer wieder andere Bühnen – wobei das Musikprogramm der Livebands am Freitag hardrock­lastig war – und andere Musikangebote wie die drei DJs, die am Freitagabend für Stimmung sorgten, sowie die sechs Fahrgeschäfte und die vielen Buden bieten den Besuchern viel Abwechslung. Am Samstagabend sind es dann gleich vier Coverbands mit einer abwechslungsreichen Musikauswahl.

Der Betrieb auf der Morbacher Kirmes schließe sich an andere Stand­orte an, erklärt Weeber. Direkt nachdem er seine insgesamt drei Karussells geöffnet habe, sei etwas los gewesen. Viele Besucher stimmten darin überein, dass der Betrieb hier in Morbacher außergewöhnlich sei. „Es sind mehr Menschen unterwegs als man es sonst gewöhnt ist“, sagt Uwe Pölcher, der am Oberen Markt einen Getränke­stand betreibt. Hinzu komme die gute Stimmung der Besucher. „Alle Menschen sind nett und gut gelaunt, ich kann nichts Negatives feststellen, ganz im Gegenteil“, berichtet er.

Es gab viel Livemusik – wie hier im Bild mit der Hardrock-Coverband Black Majority. Foto: Strouvelle Christoph

Das bestätigten auch die Behörden: Weder der Polizei noch dem Ordnungsamt seien nach den beiden ersten Kirmestagen relevante Vorkommnisse bekannt. Im Gegenteil, betont Bürgermeister Andreas Hackethal: Die Mitarbeiter des Ordnungsamts hätten ihm bestätigt, dass nicht nur am Freitag, sondern auch am Samstag eine tolle Atmosphäre geherrscht habe. Und da ist er wieder, der an diesem Wochenende am meisten ausgesprochene Satz: „Die Menschen waren froh, endlich wieder Kirmes feiern zu können“, sagt Hackethal.

Einen Cocktail gefällig? Den Stand der Handballer haben diese erstmals in Kooperation mit den Fußballspielern der SG Baldenau organisiert. Foto: Strouvelle Christoph