Justiz : Hohe Haftstrafe nach Todessturz im Streit

Trier/Wittlich Die Freundin des 26-jährigen Verurteilten starb im August 2019 nach einem Sturz von der hohen Dachterrasse – für ihn selbst endete das Drama mit acht Jahren Freiheitsstrafe.

„Ein Tötungsvorsatz kann hier nicht angenommen werden“, sagt die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz von der Schwurgerichtskammer nach der Urteilsverkündung. Also kein Tötungsdelikt. Stattdessen ist der 26-Jährige soeben zu acht Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden. Er sitzt bleich neben seiner Verteidigerin Martha Schwiering. Weitere Jahre hinter Gittern – der Angeklagte kennt sich aus in den Vollzugsanstalten. Sieben schwere Gewaltdelikte stehen schon auf seinem Konto. Und immer waren dabei Mengen an Alkohol im Spiel. So auch am Abend des 16. August 2019, als es in der Wohnung der Freundin am Pleiner Weg in Wittlich zum heftigen Streit kam, in dessen Verlauf sie schließlich über die Brüstung der Dachterrasse geriet und über neun Meter weit in die Tiefe stürzte. Einige Stunden später trat der Hirntot ein. Damals war der Angeklagte gerade erst einige Wochen aus seiner letzten Haft entlassen worden – vorzeitig auf Bewährung. Er trauert sichtlich um seine tote Freundin, das glauben ihm auch die Kammer und Staatsanwalt Arnold Schomer. Er fragt aber auch: „Wieso hat man ihn auf Bewährung entlassen?