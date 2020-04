Corona : Hoher Anstieg der Covid-19-Fallzahlen im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Foto: dpa/Matthias Balk

Bernkastel-Wittlich Nachdem am Vortag vier Meldungen der Labore eingegangen waren, stieg die Zahl der Covid-19-Fälle am Donnerstag nochmals deutlich an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bernkastel-Wittlich (red) So wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich insgesamt neun weitere Fälle gemeldet. Mit dem höchsten Tageswert seit Auftreten der Pandemie im Landkreis Bernkastel-Wittlich steigt die Zahl der bislang positiv auf COVID-19 Getesteten auf aktuell 107 Fälle.

Die stationäre Behandlung von Patienten ist aktuell in sieben Fällen erforderlich. Davon werden drei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die häusliche Isolierung endete heute für fünf Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 54 beläuft. Aktuell erkrankt sind somit noch insgesamt 53 Personen.