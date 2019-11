Markt : Große Auswahl an Stoffen in Wittlich

Stoffmarkt Wittlich. Foto: Trierischer Volksfreund/Expo Event Marketing GmbH

Wittlich (red) Der Kurfürstenplatz in Wittlich verwandelt sich am Samstag, 9. November, ab 10 Uhr in ein Farben- und Stoffmeer. Auf dem Parkplatz vor dem Fürstenhof gibt es an mehr als 100 Ständen eine riesige Auswahl an Stoffen und Zubehör.

