Volksfest Holt die Säue ein! Wittlich feiert wieder Kirmes

Wittlich · (chb/will) Die Säubrennerkirmes in Wittlich ist offiziell eröffnet. Noch bis einschließlich Montag, 21. August, lockt das Volksfest in die Kreisstadt. Zu den Höhepunkten gehören neben dem Festschauspiel im Stadtpark am Freitagabend der große Festumzug am Samstagnachmittag durch die Altstadt mit dem Einholen der Säue und der anschließenden Ausgabe des Saubratens.

18.08.2023, 18:31 Uhr

Die Säubrennerkirmes ist eröffnet Foto: TV/Christina Bents