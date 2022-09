Bald Jubiläumsfest : „Wie ein zweites Zuhause“ - Wie ehrenamtliche Helfer das Hunsrücker Holzmuseum tragen

Ohne sie geht nichts im Hunsrücker Holzmuseum: Seit mehr als zwei Jahrzehnten betreibt der Hunsrückverein mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern die Einrichtung in Morbach-Weiperath. Am 24. September steht der Einsatz der Ehrenamtler im Mittelpunkt beim wegen Corona verschobenen Jubiläumsfest. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Morbach-Weiperath Sie sind das Herz des Holzmuseums in Weiperath: Der Hunsrückverein mit seinen etwa 100 freiwilligen Helfern hält die Einrichtung seit zwei Jahrzehnten erfolgreich am Laufen. Das soll bald groß gefeiert werden. Was die Mitarbeiter motiviert und wie sie das Haus für 4000 Gäste im Jahr attraktiv halten.