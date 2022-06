Ferienprojekt : Helfende Hände für den Holzriesen gesucht – Skulptur „Tronjes Jupp“ bei Dhronecken soll Ende August fertig sein

Dhronecken Die Skulptur neben den Obstbäumen nimmt immer mehr Gestalt an: Im Rahmen eines Bauprojekts bauen Jugendliche bei Dhronecken den Riesen „Tronjes Jupp“ aus Recyclingholz. Damit er rechtzeitig fertig wird, werden in den Ferien noch Unterstützer gebraucht.

20 Teilnehmer haben in den vergangenen Wochen an der Skulptur gesägt und gehämmert, die am 28. August feierlich eingeweiht werden soll. „Damit wir bis dahin auch wirklich fertig sind, könnten wir in den nächsten Bauphasen aber noch ein paar helfende Hände mehr gebrauchen“, sagt Projektleiter Thomas Mai. Wer sich noch beteiligen wolle, sei dazu herzlich eingeladen. Gearbeitet wird am Holzriesen wieder in den Sommerferien vom 25. bis 29. Juli und noch einmal vom 8. bis 12. August. Zwischen dem 15. und 19 August könnten noch weitere Arbeitstage folgen, je nach Wetter, um die Skulptur fertigzustellen, erklärt Mai. Mitmachen könnten Jugendliche und junge Erwachsende aus dem Raum Thalfang, die zwischen zwölf und 25 Jahre alt sind. Eine kurze Anmeldung per E-Mail an bauprojekt@live-soziale-chancen.de reiche aus.