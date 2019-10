Fortbildung : Honiglehrgang im Wittlicher Casino

Wittlich Der Kreisimkerverband Bernkastel-Wittlich lädt zu einem Honiglehrgang für Samstag, 12. Oktober, von 9 bis 16.30 Uhr ins Casino-Restaurant in Wittlich ein. Die fachliche Leitung übernimmt der Honigobmann des Kreisverbandes Volker Müllers, Telefon 06532/933467. Anmeldungen per E-Mail an volker.muellers@gmx.net.

