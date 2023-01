Baugebiet : Die Nachfrage ist groß – so viele Baustellen sollen in Hontheim entstehen

Ortsbürgermeisterin Ilona Lauxen am Rande des Neubaugebiete, wo 26 Baugrundstücke erschlossen werden. Foto: TV/Winfried Simon

Hontheim Die Nachfrage nach Bauland ist groß: Nachdem zunächst Baulücken im Dorf geschlossen wurden, bekommt Hontheim nun ein Neubaugebiet.

Hontheim, der beschauliche Ort am Rande der Vulkaneifel, könnte in den kommenden Jahren etwas größer werden. Rund 800 Menschen leben in der Gemeinde mit den drei Ortsteilen Bonsbeuern, Krinkhof und Wispelt. Aber es gibt derzeit eine spürbare Nachfrage nach Baugrundstücken. Deshalb hat die Gemeinde das Neubaugebiet „Auf’m Spiess“ ausgewiesen. Es ist 3,5 Hektar groß. Nach den derzeitigen Plänen sollen dort insgesamt 26 Bauplätze entstehen. 17 sind im Eigentum der Ortsgemeinde, neun in der Hand von privaten Eigentümern.

Die ersten Planungen für das Neubaugebiet „Auf’m Spiess“ reichen bis Anfang 2000 zurück. Vier Jahre später erteilten die Behörden die Genehmigung. Doch das Baugebiet wurde wieder zurückgestellt, weil seinerzeit wenig Nachfrage herrschte und es im Ortskern noch einige Baulücken gab. Diese sind inzwischen geschlossen.

Ilona Lauxen, seit 2009 Ortsbürgermeisterin der jetzt zur Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gehörenden Gemeinde, erläutert den aktuellen Planungsstand. Das Genehmigungsverfahren stehe kurz vor dem Abschluss und sie hofft, dass noch in diesem Jahr die Erschließungsmaßnahmen mit dem Bau einer Straße und der Verlegung von Versorgungsrohren und Leitungen zusammen mit den Verbandsgemeindewerken Traben-Trarbach ausgeschrieben werden können. Danach könne die Gemeinde auch die Preise für die Baugrundstücke, die eine Größe zwischen 700 und 900 Quadratmeter haben werden, festlegen. Laufe alles nach Plan und ohne Verzögerungen, könnten eventuell bereits im Jahr 2024 die ersten Häuser in dem leicht hängigen, nach Südwesten geneigten Gelände entstehen. Die Anbindung erfolgt über die Schulstraße. Die Erschließungsstrecke ist 360 Metern lang ab der Einmündung bis zum Wendehammer.

Hier die Entwurfsplanung für "Auf'm Spiess". Foto: TV/Winfried Simon

Ortschefin Lauxen ist überzeugt, dass die fertigen Baugrundstücke ihre Käufer finden werden, zumal Bauland in der Kreisstadt Wittlich so gut wie ausverkauft ist. Wittlich ist gerade einmal 20 Kilometer von Hontheim entfernt. „Hier in Hontheim lässt sich gut leben“ sagt Ilona Lauxen, „wir haben noch einen Kindergarten und die Kleinen fahren später mit dem Bus zur Grundschule Bausendorf beziehungsweise Kinderbeuern.“