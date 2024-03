Chormusik in der Hochwaldhalle Chöre zeigen ihr Können beim Verbandsgemeinde-Sängertag in Horath

Sechs Ensembles boten einen bunten Reigen an Liedern. Angefangen von klassischen Stücken wie „Frühlingsgruß“ von Robert Schumann oder „Erlaube mir, feins Mädchen“ von Johannes Brahms bis hin zu modernen Songs wie Elton Johns „Can You feel the Love tonight“ und Bill Withers’ „Lean on me“. Laut Bürgermeisterin Vera Höfner existiert ein solcher Sängertag kreisweit lediglich in der Verbandsgemeinde Thalfang. „Ein echtes Unikat“, sagt sie.