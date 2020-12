Kommunalpolitik : Horather Gemeinderat fordert von der VG schnelle Entscheidung wegen Hochwaldhalle

Horath Der Gemeinderat drängt auf eine Weichenstellung der Verbandsgemeinde in Sachen Hochwaldhalle. Außerdem setzt er ab sofort auf die professionelle Vermarktung des Baulands.

Doch ein Stück weit selbst in der Hand hat der Horather Ortsgemeinderat lediglich die Baulandvermarktung. Mit ihr soll nun ein Makler beauftragt werden. Ortsbürgermeister Jan Steffes wies darauf hin, dass nur im Erfolgsfall sieben Prozent des Kaufpreises zu zahlen seien. Und zwar jeweils zur Hälfte von Verkäufer und Käufer, deren Anteil die Gemeinde aber mit übernehmen will, wie der Rat übereinkam.

Als weiterer Anreiz ist ein Nachlass von einem Euro je Quadratmeter und Kind, für das Kindergeld bezogen wird, vorgesehen. Außerdem soll geprüft werden, ob an den Ortseingängen entsprechende Werbetafeln aufgestellt werden können. Der reguläre Baulandpreis von 39 Euro pro Quadratmeter ist laut Steffes niedrig und bewegt sich, verglichen mit umliegenden Orten, im unteren Drittel. Ebenso im Sinne einer positiven Dorfentwicklung will sich die Gemeinde ein „Besonderes Vorkaufsrecht“ für Grundstücke und ältere Gebäude in der Ortsmitte sichern. Konkret geht es dabei um Flächen „im nördlichen Bereich“ des Friedhofs, also an der Ortsdurchfahrt oberhalb des Friedhofs.