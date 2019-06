Kommunalpolitik : Horather wählen Beigeordnete

Horath (iro) Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Horath werden am Mittwoch, 19. Juni, ab 19 Uhr in der Hochwaldhalle Beigeordnete gewählt und in ihr Amt eingeführt.

Egon Adams, der bisherige Ortsbürgermeister von Horath, war im Mai nicht wieder angetreten. Der einzige Kandidat, Helmut Schuh, hatte mit 30,2 Prozent nicht genügend Stimmen bekommen.

(iro)