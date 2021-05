Sterbehilfe : Hospiz veranstaltet „Letzte Hilfe Kurs“

Hermeskeil/Morbach Die Hospizleitung Ambulanter Hospiz und Palliativberatungsdienst Hermeskeil-Morbach veranstaltet einen „Letzte Hilfe Kurs“. Dieser findet in der Koblenzerstraße 6, in Hermeskeil, am 11. Juni statt – von 16 bis 20 Uhr.

Dabei geht es um das Lebensende und Sterben von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn. Die Veranstalter zielen darauf ab, nützliches Wissen über die Sterbebegleitung zu vermitteln. In dem Kurs lernen Menschen, was sie für die ihnen Nahestehenden Gutes tun können, wenn diese an ihrem Lebensende stehen.