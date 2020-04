Corona : Hospiz sammelt bunte Bänder gegen Einsamkeit

Morbach/Thalfang Worte verbinden – Worte berühren. Unter diesem Motto werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu eingeladen, als Symbol der Verbundenheit Stoffbänder für die Maibäume der Seniorenheime der Region zu gestalten.

Die Stoffbänder können einfarbig, bunt, bemalt und/oder mit Worten gestaltet werden. Sie sollen, damit sie gut an einen Baum geknotet werden können, rund 50 Zentimeter mal fünf Meter groß sein und bis zum 29. April direkt am Heim in einer außerhalb aufgestellten Kiste ablegt werden oder an das Ambulante Hospiz Morbach, Jugendherberg­straße 25, 54497 Morbach geschickt werden. Die kooperierenden Alten- und Pflegeeinrichtungen sind: das Seniorenheim Charlottenhöhe Thalfang und das Marienhaus Seniorenzentrum Morbach.