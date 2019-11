Wittlich Jetzt ist auch die Trägerschaft der Einrichtung geklärt. Der Standort ist neben dem Altenzentrum St. Wendelinus geplant.

In Rheinland-Pfalz gibt es stationäre Hospize in Simmern, Bad Kreuznach, Mainz, Wiesloch, Ludwigshafen, Bad Neuenahr, Speyer, Trier und Koblenz.

In Deutschland gibt es rund 1500 ambulante Hospizdienste, etwa 230 stationäre Hospize für Erwachsene sowie 17 stationäre Hospize für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 330 Palliativstationen in Krankenhäusern, drei davon für Kinder- und Jugendliche (Stand März 2019). Die 230 stationären Erwachsenen-Hospize haben im Durchschnitt je etwa zehn Betten, das heißt es gibt rund 2300 Hospizbetten, in denen pro Jahr 30 000 Menschen versorgt werden.

Gesellschafter der Trägergesellschaft sind mit 76 Prozent die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH mit Sitz in Mayen, der Caritasverband Eifel-Mosel-Hunsrück mit acht Prozent, der Caritasverband Westeifel mit acht Prozent, die Ordensgemeinschaft Katharinenschwestern in Münster mit vier Prozent und die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in Hausen (Landkreis Neuwied) mit vier Prozent. Es ist das zweite stationäre Hospiz in der Region Trier. Das erste wurde 2006 in Trier eröffnet.