Neues Angebot statt Verkauf Betreiber von Hotel in Manderscheid starten mit neuen Ideen in die Saison

Manderscheid · Das Hotel am Ceresplatz in Manderscheid wird seit 19 Jahren von Nelly Raijmakers und ihrem Mann geführt. Eigentlich würden sie aus Altersgründen gerne verkaufen, aber Käufer sind rar. Deshalb machen sie weiter und starten etwas Neues. Warum die Betreiberin optimistisch in die Zukunft blickt.

27.02.2024 , 06:55 Uhr

Das Hotel am Ceresplatz in Manderscheid. Foto: TV/Louisa Guntermann

Von Christina Bents

„Wir machen weiter“, das sagt Nelly Raijmakers überzeugt, und hat mit ihrem Mann bereits neue Ideen für ihr Hotel am Ceresplatz mit dem Restaurant „Der Burgunder“. Eigentlich wollten sie das Gebäude, das zentral im Ort gelegen ist, verkaufen, doch bisher hat sich kein Käufer gefunden. Die Besitzerin sagt: „Wir sind nicht mehr die Jüngsten, mein Mann ist 72 Jahre und wir hatten uns überlegt, das Anwesen abzugeben. Aber die Chancen dafür stehen nicht besonders gut. Die Banken geben momentan kein Geld.“ Weiter erklärt sie: „Wir haben seit zwei Jahren inseriert und hatten bisher keine ernst zu nehmenden Anfragen.“