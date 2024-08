Augenzeugin berichtet Eingestürztes Hotel in Kröv wurde fast verkauft – doch Risse in der Mauer machten stutzig

Sie und ihr Mann wollten sich einen Traum erfüllen: Ein eigenes Hotel mit Restaurant mitten in einem Touristenort an der Mosel. Es wäre der Einstieg in die Hotelbranche für sie gewesen, berichtet die 42-Jährige aus der Eifel im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie möchte ihren Namen nicht öffentlich bekannt machen. Im Hinblick auf das, was am Dienstagabend passiert ist, laufe es ihr eiskalt den Rücken runter, berichtet sie uns.