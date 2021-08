Gastronomie : Hotel Heidsmühle empfängt nach „Totalschaden“ wieder Gäste

Hotelinhaber Tobias Stadtfeld und sein Team bewirten ihre Gäste vorübergehend in einer Holzhütte mit Terrasse. Foto: TV/Vera Eck

Manderscheid Nur einen Monat, nachdem große Teile des Hotel-Restaurants Heidsmühle in Manderscheid vom Hochwasser zerstört wurden, haben Hotelinhaber Tobias Stadtfeld und sein Team eine Notlösung geschaffen. Der Hotelier bewirtet seine Gäste nun in einer Holzhütte mit Terrasse.

Am 14. Juli hat das Hochwasser der Kleinen Kyll das Restaurant, die Terrasse und die Gartenanlage des Hotelrestaurants Heidsmühle verwüstet und Hotel­inhaber Tobias Stadtfeld und sein Team vor eine große Aufgabe gestellt (unsere Zeitung berichtete). Die Wassermassen hatten den gesamten Restaurant- und Thekenbereich überflutet und zerstört, so dass alle Böden, Estriche und Wandverkleidungen entfernt werden mussten. Lediglich die Hotelzimmer, die sich im Obergeschoss des Hauses befinden, blieben verschont.

Wie sieht es einen Monat nach der Hochwasserkatastrophe im Hotel-Restaurant Heidsmühle aus? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben uns dort umgeschaut und mit Hotelinhaber Tobias Stadtfeld gesprochen.

Die auf dem Hof neu errichtete Holzhütte, die einer Almhütte ähnlich sieht, wurde von einem Verleiher mit einem Tieflader angeliefert und mit fünf Mann aufgestellt. Für den Aufbau und die Einrichtung brauchte es zwei Tage, so Stadtfeld. Die Hütte mit 80 Sitzplätzen und die Terrasse mit circa 60 Plätzen können zwar nicht ganz mit den 380 Sitzplätzen, die es zuvor im zerstörten Restaurantbereich gab, mithalten, jedoch können so schon wieder einige Gäste empfangen werden. Seit Sonntag, 15. August, ist die Holzhütte geöffnet und einen Tag nach der Eröffnung sind zur Mittagszeit schon wieder ein paar Tische besetzt. Man müsse sich erst einmal wieder eingewöhnen, so Stadtfeld. Wichtig sei es, dass die Hotelgäste wieder versorgt werden können. Obwohl die Hütte nun geöffnet ist, sei dort noch etwas Arbeit nötig. Es solle noch eine Überdachung für das Personal vom Haupthaus zur Hütte gebaut werden und die Eingangstür benötige noch ein Eingangsschild, teilt Stadtfeld mit. Aufgrund der beschränkten Platzkapazität sind für Gäste im Vorfeld Reservierungen erforderlich.