Komplizierte Besitzverhältnisse Wie geht es weiter mit dem Hotel Moselpark?

Seit vergangenem Herbst diente das Hotel Moselpark auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues als Außenstelle der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende Hermeskeil und beherbergte zwischen 90 und 300 Flüchtlinge, bis diese eine dauerhafte Unterkunft gefunden hatten. Der Mietvertrag mit dem Besitzer, der Traben-Trarbacher Bodensteiner Gruppe, läuft am 31. Mai aus, wie die zuständige Behörde, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier, auf TV-Nachfrage mitteilt. „Der Mietvertrag läuft bis zum 31. Mai 2023. Derzeit werden Maßnahmen des Rückbaus vorgenommen, um das Hotel wieder in den vertraglich vereinbarten Zustand zu versetzen,“ heißt es seitens der ADD.