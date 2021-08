Tourismus : Ein exklusives Wellness-Hotel für Traben-Trarbach (mit Fotostrecke)

Traben-Trarbach Hotelier Matthias Ganter verfolgt einen kühnen Plan in Traben-Trarbach. Er baut das Moselschlösschen um zu einem luxuriösen Wellnesshotel. Mit dem Neustart am 1. Februar 2022 will er eine Vision verwirklichen.