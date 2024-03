Folgen eines Verwaltungsneubaus Der Traum vom Rathaus-Hotel

Bienvenue, hereinspaziert ins edle Rathaus-Hotel! Eine schicke Bleibe unter altehrwürdigem Dach in Traben-Trarbach oder Kröv, so würden es sich viele Bürger wünschen. Und ganz klar, Optik und Lage würden an beiden Standorten schöne Hotels hergeben. Dann müssten die Orte auch nicht um die Belebung ihrer Stadt- und Ortskerne bangen, es wäre eine Freude für Gastronomie und Geschäfte.