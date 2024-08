Hoteleinsturz 71-Jährige und ihr Hund Queeni überleben Katastrophe von Kröv

Es gehe ihr gut. Albträume? Nein, die habe sie nicht, berichtet die fröhlich klingende Erika Sorm am Telefon. Dass die rüstige 71-Jährige so gut drauf ist, ist nicht selbstverständlich. Die Rentnerin ist eine von sieben Menschen, die Stunden nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel lebend aus den Trümmern gerettet worden ist. Was die Frau besonders glücklich macht: Auch ihr elf Jahre alter Mischlingshund Queeni, der seit neun Jahren an ihrer Seite ist, lebt. Seit dem Tod ihres Mannes vor sechs Jahren ist der Hund, der aus dem spanischen Tierschutz stammt, ihr ständiger Begleiter.