Nach Einsturz in Kröv Abriss des Hotels hat begonnen: Wann wird die zweite Leiche geborgen?

Es kracht, es scheppert, Staub flirrt durch die Luft. Die Abrissarbeiten des eingestürzten Hotels in Kröv haben begonnen. Schon am Morgen rückt schweres Gerät an, richtet sich an der Unglücksstelle ein. Gegen 11 Uhr setzen sich die Maschinen dann in Bewegung, und bereits 40 Minuten später fällt der rechte Giebel – ohne ein benachbartes Gebäude, die Vereinshalle, in Mitleidenschaft zu ziehen.