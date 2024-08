Gutachter hat Arbeit aufgenommen Hoteleinsturz in Kröv: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Rissen in Wand

Peter Fritzen war am Morgen nach dem Hoteleinsturz in Kröv sichtlich bewegt: „Ich bin erschüttert von diesem Schadensereignis – ein Schadensereignis, das mir in meiner dienstlichen Tätigkeit in dieser Form, in dieser Dramatik und mit diesen schwerwiegenden Folgen nicht in Erinnerung ist“, sagte der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt am Mittwochmorgen bei einer Pressekonferenz in dem Moselort. Und: „Wir müssen da jetzt beginnen, die Tatsachen zusammenzutragen, um uns ein Bild zu machen, ob möglicherweise ein irgendwie geartetes Fremdverschulden vorhanden ist.“