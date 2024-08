Kündigte sich die Katastrophe an? Vor Hoteleinsturz in Kröv: Gäste sollten nachts die Zimmer verlassen

Es war kurz nach 22.30 Uhr am Dienstagabend, 7. August, als an die Zimmertür von Erika Sorm geklopft wurde. Es war die Besitzerin des Hotels Reichsschenke Zum Ritter Götz in Kröv an der Mosel, die ihre Gäste warnte. Sie habe gesagt, sie solle das Zimmer verlassen, die Gäste würden ausquartiert, erinnert sich Erika Sorm im Gespräch mit unserer Redaktion. Die 71-Jährige aus dem badischen Rheinau war mit ihrem Mischlingshund Queeni in dem Zimmer. Gemeinsam mit zwei Freundinnen, die Zimmer im obersten Geschoss des 40 Jahre alten Hotels bewohnten, wollte sie ein paar unbeschwerte Tage an der Mosel verbringen. Warum sie das Zimmer verlassen sollte, habe ihr die Hotelbesitzerin nicht gesagt.