Ermittlungen laufen Hoteleinsturz in Kröv: Es kann noch Monate dauern, bis Ursache für Unglück feststehen wird

Warum stürzte am späten Abend des 6. August innerhalb kürzester Zeit das mittlere Geschoss des Hotels Reichsschenke Zum Ritter Götz in Kröv ein? Eine Frage, die nicht nur die Menschen in dem Moselort beschäftigt. Das Unglück, bei dem zwei Menschen starben – darunter auch der Hotelbesitzer – machte bundesweit Schlagzeilen. Mehr als 200 Retter waren über einen Tag im Einsatz, um Menschen zu retten. Sieben Personen könnten sie lebend aus den Trümmern retten.