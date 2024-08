Mai 1992 Hoteleinsturz bringt Kröv in internationale Medien – wie schon vor mehr als 30 Jahren

„Tragedia en Kröv“ titelt eine spanische Online-Zeitung. „Shocking night in Germany!“ heißt es auf der indischen Nachrichten-Plattform Business-News-Today. „Eingestürztes Hotel in Deutschland: Wettlauf gegen die Zeit, um Opfer zu retten, die noch immer unter den Trümmern gefangen sind“, vermeldet der französische Fernsehsender TF1 auf Französisch. „Hotell i Tyskland kollapsat – två döda och flera sitter fast“ („Hotel in Deutschland eingestürzt – zwei Tote und mehrere Eingeschlossene“), vermeldet der schwedische Privatsender TV4.