Sechs Wochen nach dem Unglück Wie der Hoteleinsturz von Kröv das Leben einer Familie von einer Minute zur anderen verändert hat

Als Oliver Petri am Morgen des 7. August im Radio hört, dass im Moselort Kröv am Abend vorher ein Hotel eingestürzt ist, ahnt er noch nicht, dass diese Nachricht sein Leben und das seines Bruders Alexander verändern wird. Dass seine Mutter, Marina Petri, in Urlaub ist, das weiß er. Wo sie zum Wandern unterwegs ist, aber nicht. Daher denkt Petri auch nicht darüber nach, als im Laufe des Tages immer wieder über das Unglück in dem Moselort berichtet wird. Es berührt ihn nicht persönlich.