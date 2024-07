„Meine Stadt 2030“ Hotelier Ganter: Die Zukunft Traben-Trarbachs erfordert Mut

Die Vergangenheit hat ihn in den Bann gezogen, die Zukunft inspiriert: Wer auf die Visionen für Traben-Trarbach blickt, für den führt kein Weg an Matthias Ganter vorbei. Anfang der 90er-Jahre kommt der gebürtige Schwarzwälder an die Mosel, lässt sich inspirieren von der Landschaft und der prächtigen Geschichte des einstigen Weinhandelszentrums.