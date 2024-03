Schwer zu vermitteln Wer erweckt diese Hotels an der Mosel aus dem Dornröschenschlaf?

Mehr Moselblick geht nicht! Hotel/Restaurant in bester Lage! So wirbt ein Immobilienanbieter im Netz für eines der vielen Gasthäuser, die derzeit in der Region zu haben sind. Vor allem der Generationenwechsel ist in der Branche spürbar: Wer seinen Betrieb aus Altersgründen aufgeben will, der beginnt meist schon früh, nach einem Käufer zu suchen. Das berichtet auch Jörg Lautwein, Leiter der Tourist-Information Bernkastel-Kues. Ergibt sich dann die Chance, schlagen sie zu – denn die Käufer lassen oft lange auf sich warten.