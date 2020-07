Sitzung : Hotelschiffe sind Thema in Traben-Trarbach

Hotelschiffe sind Thema in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (myri) In Traben-Trarbach liegt diesen Sommer ein Hotelschiff, das schon für so manchen Gesprächsstoff sorgte. Einige Hoteliers befürchten eine Wettbewerbsverzerrung aufgrund der neuen Konkurrenz (der TV berichtete).

Daher diskutiert der Stadtrat Traben-Trarbach über einen Antrag der CDU/FDP-Fraktion zu diesem Thema. Die Sitzung beginnt am Montag, 6. Juli, um 18 Uhr in der Lorettahalle Traben. Ein weiterer Punkt der Tagesordnung ist die Neustrukturierung der Trägerschaft an kommunalen Kitas.