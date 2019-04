später lesen Kommunalpolitik Hotspot und Bebauungsplan Teilen

Ein öffentlicher WLan-Hotspot in der Gemeinde ist ein Thema der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 25. April, um 18 Uhr im Gemeindesaal. eitere Themen sind die Änderung des Bebauungsplanes „Vor dem obersten Büsch“, eine Ergänzung der Friedhofssatzung und die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in der Straße „Zum Holg“ und „Rochusweg“.