Ein Tausendsassa im Ehrenamt „Juppi“ Hauth aus Hupperath erhält Bundesverdienstorden

„Liebevoll werden Sie von allen Juppi genannt“, sagt Hubertus Heil. „Sie sind nicht nur ein Name, Sie sind ein Begriff“: Hermann-Josef Hauth ist die Freude über seinen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und die Ansprache des Bundesarbeitsministers in Berlin deutlich anzuhören. Also: „Schreiben Sie bloß nicht dauernd Hermann-Josef!“, lässt er den Volksfreund mit einem Augenzwinkern wissen. Als „Juppi“ ist er im Landkreis Bernkastel-Wittlich bekannt. Und so bleibt es auch.