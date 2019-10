Glaube : Ensemble gestaltet Hubertusmesse

Hubertusmesse Himmerod. Foto: Trierischer Volksfreund/Abteikirche Himmerod/Wolfgang Valerius

Großlittgen (red) Das Ensemble „De Gezellen van Artemis“ gestaltet am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr die Hubertusmesse in der Abteikirche in Himmerod. Neben klassischen Vertonungen aus der Hubertus-Messe für Jagdhorn-Bläser kommen auch Stücke für Bläser und Orgel zur Aufführung.

Im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst findet auf dem Vorplatz zur Kirche eine Hundesegnung statt.

Das ursprünglich für Sonntag, 15 Uhr, angekündigte Chorkonzert mit dem „der andere chor" aus Dillingen wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Dafür spielt Organist Wolfgang Valerius ab 15 Uhr Werke auf der Himmeroder Orgel.