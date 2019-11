Glaube : Hubertusmesse mit Hundesegnung

Traben-Trabach (red) Zu Ehren des heiligen Hubertus, dem Schutzpatron der Jäger und Hunde, findet am Sonntag, 10. November, in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Traben-Trabach die traditionelle Hubertus-Messe statt. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr und wird von den Jagdhornbläsern der Kreisgruppe Bernkastel-Wittlich im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz musikalisch mitgestaltet.

