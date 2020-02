Wallscheid Seit fast zwei Jahren plant ein Investor auf dem Kiefernhof in Wallscheid eine Hühnerfarm. Doch nun war es lange Zeit still um das Projekt. Vom Investor hat man länger schon nichts mehr gehört.

Wie steht es um die Hühnerfarm, die in Wallscheid geplant ist? Vor fast zwei Jahren wurden dem Gemeinderat Wallscheid die Pläne für eine Hühnerfarm auf dem Gelände des Kiefernhofes vorgestellt, doch seitdem hat man von dem Projekt wenig gehört. Was geplant ist: zu den 330 Wallscheidern sollen sich knapp 15 000 Hühner gesellen. Denn der Eierhof Hennes aus Euskirchen möchte dort einen Freilandstall mit 14 900 Hühnern bauen. Der Plan besagt außerdem, die produzierten Freilandeier auf dem Kiefernhof zu sortieren und zu verpacken, und sie danach in Supermärkten zu verkaufen. In einer späteren Phase soll das Projekt dann um einen zweiten Stall der gleichen Größe erweitert werden. Dann würden rund 30 000 Hühner in Wallscheid ihre Eier legen. Für diesen erweiterten Bebauungsplan für mehr als 15 000 Tiere müsste nicht nur die Gemeinde ihr Einverständnis geben.