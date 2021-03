Alte Berufe : Mit Feuerzange und Hornhobel: Karl-Heinz Schneider übt seltenen Beruf des Hufschmieds aus

Neumagen-Dhron Schneiden, hobeln, hämmern: Karl-Heinz Schneider aus Neumagen-Dhron übt einen selten Handwerksberuf aus. Er ist Hufschmied mit einer mobilen Werkstatt.

Karl-Heinz Schneider hat seine „vierbeinigen Kunden von Anfang an mit Hilfe seiner mobilen Werkstatt“ besucht. Die notwendigen Werkzeuge waren stets in einem Geländewagen untergebracht, damit auch etwas abgelegenere Ställe erreichbar sind. Damit fährt er im Radius von rund 20 Kilometern zu seinen Kunden und versorgt die Hufe von Reit-, Voltigier- oder Turnierpferden. Aber auch Ponys und Esel verschiedener Reiterhöfe oder Tiere von Privathaltern zählen zu seinem Kundenkreis.

Wenn die Hufeisen abgelaufen sind, nicht mehr richtig sitzen oder Verletzungsgefahr besteht, sind neue Hufeisen erforderlich. Esel hingegen brauchen in der Regel keinen Hufbeschlag, lediglich Hufpflege. Seine Arbeitstour stellt Schneider wöchentlich so zusammen, dass sie möglichst in eine Richtung verläuft. Auf dem Werkstattwagen sind folgende Spezialwerkzeuge griffbereit untergebracht: Hornhobel, doppelköpfiger Hufbeschlaghammer und -zange. Mit an Bord ist auch die Feuerzange, um die Hufeisen aus dem Gasfeuerofen zu nehmen und die so genannte „Krokodilzange“, um Hufnägel umzuziehen.