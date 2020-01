In Hupperath : Hund beißt Achtjährigen: Zeugen gesucht

Foto: TV/Frank Göbel

Hupperath () Ein achtjähriger Junge ist nach Mitteilung der Polizei am zurückliegenden Montag, 6. Januar, gegen 10 Uhr beim Feuerwehrgerätehaus in Hupperath von einem Hund in den linken Unterschenkel gebissen worden.

Der unbekannte Hundehalter führte gegen 10 Uhr zwei Hunde an einer Leine aus, wobei einer auf das Kind zukam und zubiss. Nachdem sich der Halter und der Junge die Wunde angesehen haben, ging das Kind nach Hause und der Tierhalter entfernte sich ebenfalls.

Bisher konnte kein Kontakt zu dem Hundebesitzer hergestellt werden. Es sei nicht bekannt, so die Polizei, ob der zubeißende Hund gegen Tollwut geimpft war.