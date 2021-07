Ortsbild : Hundekot in Gielert

Gielert In jüngster Zeit kommt es in Gielert häufiger zu Verschmutzungen von Anlagen und Gehwegen in Gielert. Das teilt Ortsbürgermeister Dieter Räsch mit. Wer mit seinem Hund Gassi geht, darauf macht er gemeinsam mit dem Ordnungsamt der VG Thalfang aufmerksam, wird gebeten, die Hinterlassenschaften ordnungsgemäß zu entsorgen.